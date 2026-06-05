'വിധി ഭരണഘടനയുടെ കൈകളിൽ'; ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി 'സി.ജെ.പി' നേതാവ് അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു

'വിധി ഭരണഘടനയുടെ കൈകളിൽ'; ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി 'സി.ജെ.പി' നേതാവ് അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി, 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (സി.ജെ.പി) നേതാവ് അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ താൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതായി അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, "താൻ തന്റെ വിധി ഭരണഘടനയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ ജൂൺ 6-ന് താൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന ദിവസം തന്നെ കാണാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ആരും വരേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റമാണ് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൻ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ തെരുവിലിറങ്ങി തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായ അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അഴിമതികളും വീഴ്ചകളും, പ്രത്യേകിച്ച് നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജൂൺ 6-ന് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയും അതിന്റെ ശൈലിയും പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ സി.ജെ.പിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്ന് അഭിജിത്ത് ദിപ്കെയും പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കളും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങളോ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, തങ്ങൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്മാരാണെന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ അനുമതി അധികാരികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തേടുമെന്നും പാർട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
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