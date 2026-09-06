'എന്റെ പരാമർശം ഹോമിയോ ഗുളിക പോലെ, എല്ലാ ദിമാഗി നക്സലുകളും പുറത്തുവരുന്നു' വീണ്ടും മോദി; ലജ്ജാകരമെന്ന് സി.ജെ.പി

'എന്റെ പരാമർശം ഹോമിയോ ഗുളിക പോലെ, എല്ലാ ദിമാഗി നക്സലുകളും പുറത്തുവരുന്നു' വീണ്ടും മോദി; ലജ്ജാകരമെന്ന് സി.ജെ.പിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്റെ സമീപകാല പരാമർശമായ "ദിമാഗി നക്സൽ" വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ ശ്രീ റാം കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മോദിയുടെ പരാമർശം. വിമർശകരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഗുളിക പോലെയാണ് ഈ പദം പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
"ചെങ്കോട്ടയിൽ എന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഗുളിക നൽകി - ദിമാഗി നക്സൽ. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, രോഗം ആദ്യം വഷളാകുന്നു. അതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സ്വഭാവം," പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു."അതുപോലെ, ഞാൻ 'ദിമാഗി നക്സൽ' ഹോമിയോപ്പതി ഗുളിക നൽകിയ ഉടൻ തന്നെ, എല്ലാ 'ദിമാഗി നക്സലുകളും' ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഈ രോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖവും പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യുവ തലമുറയ്ക്കെതിരായ" തന്റെ "ദിമാഗി നക്സൽ" പരാമർശം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) രംഗത്തെത്തി.വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, വിദ്യാർത്ഥി ക്ഷേമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് CJP സഹ-കൺവീനർ അശുതോഷ് റാങ്ക പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിലുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിടാൻ മോദി അധ്യാപക ദിനം ഉപയോഗിച്ചതായും സൗരവ് ദാസ് ആരോപിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര കോളേജുകളിൽ ഒന്നിൽ വെച്ച് "ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യുവതലമുറയെ ദിമാഗി നക്സലുകളായി" മുദ്രകുത്താനുള്ള മോദിയുടെ തീരുമാനം "ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്" എന്ന് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു. "കൊള്ളാം. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര കോളേജുകളിൽ ഒന്നിൽ പോയി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവതലമുറയെ വീണ്ടും 'ദിമാഗി നക്സലുകൾ' എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം. അതും അധ്യാപക ദിനത്തിൽ," ദാസ് എക്സിൽ (X) ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോദിക്ക് പകരം സംസാരിക്കാമായിരുന്നു എന്നും ദാസ് പറഞ്ഞു.
"മെഡിക്കൽ, ശിശുസംരക്ഷണ അവധികൾ നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് SRCC-യിലെ സ്വന്തം അധ്യാപകർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാമായിരുന്നു. അവർ നേരിടുന്ന കടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ അതിരൂപമായ സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു," ദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു."ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി യുവാക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടത്, അത്തരം വിഡ്ഢിത്തമായ ലേബലുകളല്ല. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. എത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥ," ദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു
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