'മോദി സ്വന്തം ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു'; ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് പൊലീസ് രാജ്; അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്ന് സൗരവ് ദാസ്

'മോദി സ്വന്തം ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു'; ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് പൊലീസ് രാജ്; അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്ന് സൗരവ് ദാസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) നേതൃത്വം. ഇത്രയധികം ഭയം ബാധിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാജ്യം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, സ്വന്തം ജനങ്ങളോടും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളോടും മോദി സർക്കാർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സി.ജെ.പി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. കസ്റ്റഡി മോചനത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.
ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് നഗ്നമായ പൊലീസ് രാജാണെന്ന് നേതാക്കൾ തുറന്നടിച്ചു. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആയുസ്സ് ഒടുങ്ങാറായെന്നും ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അന്ത്യം വളരെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
'വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ മോദിക്ക് കീഴടങ്ങി': സൗരവ് ദാസ്
രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് സി.ജെ.പി സഹ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ് ആരോപിച്ചു:
- തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് സമാനമായ കസ്റ്റഡി: വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയ ഉടൻ എയർക്രാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കയറി അഭിജീത് ദിപ്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. സാധാരണ അറസ്റ്റല്ല, മറിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പോലീസ് പെരുമാറിയത്.
- മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം: പൗരന്മാരുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തി വൻ മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്.
- മോദിയും അമിത് ഷായും ലജ്ജിക്കണം: ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നേരിടാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയെ സൈനിക താവളത്തിന് സമാനമാക്കിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തണം.
- കീഴടങ്ങിയ കമീഷൻ: ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണമായും മോദിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരായ സമരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല; സമരം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ.
'ഭരണകൂടം മാധ്യമങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു'
സത്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുകയാണ് പൊലീസെന്ന് സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്." പ്രസ് കാർഡ് കാട്ടിയ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയടക്കം തടഞ്ഞുവെച്ചതും ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനാണെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
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