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    സിറിഞ്ചുകൾ, മയക്കുമരുന്ന്; ഹരിയാനയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ദുരവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി.ജെ.പി

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    സിറിഞ്ചുകൾ, മയക്കുമരുന്ന്; ഹരിയാനയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ദുരവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി.ജെ.പി
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    ഗുരുഗ്രാം: ഹരിയാനയിലെ നുഹിലുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വ്യാപകമായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എട്ടു ദിവസങ്ങളിലായി 24 സ്കൂളുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പരിശോധന നടന്ന 70 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചുകൾ, ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോയിലുകൾ, കഞ്ചാവ് വലിക്കാനുള്ള പേപ്പറുകൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതായി സി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവ് സുധീർ സാങ്‌വാൻ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ 'ഫെനിറാമിൻ മാലിയേറ്റ്' ഇൻജക്ഷൻ വയലുകളും സ്കൂൾ വളപ്പിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഫിറോസ്പൂർ നമക്കിലെ പി.എം ശ്രീ സ്കൂളിൽനിന്നാണ് ചുമമരുന്നിന്റെ കുപ്പികളും മറ്റ് ലഹരിവസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയത്. ബ്ലോക്ക് എജ്യുക്കേഷൻ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ സ്കൂളെന്ന് സി.ജെ.പി വളണ്ടിയറായ മുബശ്ശിർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്കൂളിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ 150-ലധികം എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുണ്ടെന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നതായി ഫിറോസ്പൂർ നമക് ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു. "എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതർ ഏറെയുള്ള പ്രദേശത്തെ സ്കൂളിൽനിന്ന് ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ഇവ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എത്തിയെന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ക്യാമ്പസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നും അധികൃതർ അന്വേഷിക്കണം," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഖാൻപുർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ഖേലി ഗവ. സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കെട്ടിടങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതും ഉപയോഗശൂന്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പൂട്ടിയിടാത്തതുമാണ് ഇത്തരം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് സി.ജെ.പി പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സിറിഞ്ചുകൾ വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയാണെന്ന് ഗുരുഗ്രാം സി.കെ ബിർള ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. തുഷാർ തയാൽ പ്രതികരിച്ചു. അലക്ഷ്യമായി കിടക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകൾ കുത്തുകൊള്ളുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, സി, എച്ച്.ഐ.വി തുടങ്ങിയ അണുബാധകൾ പകരാൻ കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അലർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെനിറാമിൻ മാലിയേറ്റ് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മയക്കത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന് പുറമെ സ്കൂളുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. പകുതിയിലേറെ ക്ലാസ് മുറികളും തകർന്ന നിലയിലോ ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലോ ആണ്. ആകെയുള്ളതിന്റെ 20 ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളൂ. മേൽക്കൂര തകർന്നുവീഴുമെന്ന ഭയത്താൽ ജോഗിപൂർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ 60 ശതമാനം കുട്ടികളും ക്ലാസിലെത്താറില്ല. പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 90 ശതമാനം അധ്യാപകരെയും മറ്റ് ഡ്യൂട്ടികൾക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അധ്യാപകരുടെ അഭാവത്തിൽ താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളെയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. പാചകവാതകം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ വിറകടുപ്പിലാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും സി.ജെ.പി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പരിശോധന നടന്ന 24 സ്കൂളുകളിലും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളോ കാവൽക്കാരോ ഇല്ല.

    സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തണമെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നൽകുന്നതിൽ അധികൃതർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും സി.ജെ.പി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നുഹ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ അഖിൽ പിലാനി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.another heading that includes cjp in heading and catchy

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    News Summary - CJP Flags Drug Use in Haryana Govt Schools
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