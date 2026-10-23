സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി

സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമായി തുടരുന്നതിനിടെ, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രവർത്തകരായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റങ്ക, അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ എന്നിവർ വെള്ളിയാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. വ്യാഴാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും മൂവരും ഹാജരായിരുന്നില്ല.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കും ഇടയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ പൊലീസിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ ഇവർ തയ്യാറായാൽ, വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് നടക്കുന്ന എസ്.ഇ.എം കോടതി സിറ്റിംഗിന് മുൻപായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കളുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും നിർണായകം.
സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ജാമ്യം; ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചനം
ഒക്ടോബർ 22-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ രജൗരി ഗാർഡൻ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂവരും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സൗരവ് ദാസിനെയും അശുതോഷ് റങ്കയെയും ഉപാധികളോടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കാൻ എസ്.ഇ.എം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള 50,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും തുല്യ തുകയ്ക്കുള്ള ആൾജാമ്യവും ഹാജരാക്കാൻ എസ്.ഇ.എം റിതു രാജ് നിർദ്ദേശിച്ചു. കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ തീയതികളിലും നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും ബോണ്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതികൾ രേഖാമൂലം കോടതിയിൽ ബോണ്ട് സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇവരെ കൂടുതൽ ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കില്ലെന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ്
പൊതുസമാധാനം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റങ്കയും കോടതിയിൽ രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകി. നിയമപരമായ വിജ്ഞാപനം വരുന്നത് വരെ ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യില്ലെന്നും, ഭാവിയിലെ എല്ലാ സമരങ്ങളും പൂർണമായും ഭരണഘടനാപരമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംഘടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചു.
പ്രതിഷേധ വേദിയെന്ന പദവി പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ 13-ന് ജന്തർ മന്തറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ വഴി പ്രദേശത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയെന്നും സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് പൊലീസ് ആരോപണം. കേസിൽ നിയമപരമായ അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടർന്നും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.