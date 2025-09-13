Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Sept 2025 6:56 AM IST
    പൗരത്വ സമര നേതാക്കളുടെ ജാമ്യഹരജികൾ; സുപ്രീംകോടതിയിലെ തുടക്കം നീട്ടിവെക്കലോടെ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യി​ലും ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​ക​ളു​ടെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ തു​ട​ക്ക​വും നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ലോ​ടെ. പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന് ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ച് യു.​എ.​പി.​എ ചു​മ​ത്തി നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ട​വ​റ​യി​ലി​ട്ട ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​വ് ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം, മീ​രാ​ൻ ഹൈ​ദ​ർ, ഗു​ൽ​ഫി​ഷാ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ചാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങ​ു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ രാ​ത്രി ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ് കി​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​റ്റി​യ​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ത​ള്ളി ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​വ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ കേ​സി​ൽ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​നു സി​ങ്, സി.​യു. സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ നി​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​സ് ന​മ്പ​ർ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട കേ​സി​ന്റെ സ​പ്ലി​മെൻറ​റി ലി​സ്റ്റി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 2.30നാ​ണ് കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Citizenship protest leaders' bail pleas; Supreme Court hearing postponed
