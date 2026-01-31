Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    31 Jan 2026 10:40 PM IST
    31 Jan 2026 10:40 PM IST

    സിഗരറ്റ് വില പൊള്ളിക്കും; ഞായറാഴ്ച മുതൽ 15 മു​ത​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധ​ന

    സിഗരറ്റ് വില പൊള്ളിക്കും; ഞായറാഴ്ച മുതൽ 15 മു​ത​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധ​ന
    മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ്: ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി, എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ സി​ഗ​ര​റ്റ്‌ വി​ല ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രും. നീ​ള​മ​നു​സ​രി​ച്ച്‌ സി​ഗ​ര​റ്റ് വി​ല​യി​ല്‍ 15 മു​ത​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധ​ന. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ല്‍പ​ന​യു​ള്ള 65 മി.​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ താ​ഴെ നീ​ള​മു​ള്ള സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് 15 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യും വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് ചി​ല്ല​റ വി​ല​യു​ടെ 53 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി നി​കു​തി. ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് സി​ഗ​ര​റ്റി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​കു​തി​നി​ര​ക്ക് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ സി​ഗ​ര​റ്റി​ന് 28 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ജി.​എ​സ്.​ടി കൂ​ടാ​തെ ജി.​എ​സ്.​ടി. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര സെ​സ്, ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സെ​സ്, നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ എ​ന്നി​വ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര സെ​സ് ഒ​ഴി​വാ​കും. പ​ക​ര​മാ​യി ജി.​എ​സ്.​ടി. 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ​യി​ലും വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കും. ക്രി​സി​ല്‍ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ 65 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള സി​ഗ​ര​റ്റി​ന് 2.05 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ 2.10 രൂ​പ വ​രെ​യും 65 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​യ്ക്ക് 3.6 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ 8.5 രൂ​പ വ​രെ​യും എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ല്‍പ​ന​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്‍ ഒ​രു​ഭാ​ഗം ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തേ​ക്കും. മൊ​ത്തം വി​പ​ണി​യു​ടെ 40 മു​ത​ല്‍ 45 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ 65 മി.​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ താ​ഴെ നീ​ളം വ​രു​ന്ന സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ളാ​ണ്.

    നി​കു​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം സി​ഗ​ര​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ആ​റു മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 2014 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ പ​ല​ത​വ​ണ​യാ​യി തീ​രു​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ സി​ഗ​ര​റ്റ് വി​ല​യി​ല്‍ 40 മു​ത​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Cigarettes to get costlier from February 1 as new excise duty kicks in
