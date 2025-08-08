Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    8 Aug 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 11:29 PM IST

    ക്രൈസ്തവ വേട്ട: പ്രതിഷേധവുമായി എം.പിമാർ; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ജ​ലേ​ശ്വ​റി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വൈ​ദി​ക​രെ​യും ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി എം.​പി​മാ​ർ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​നു​പു​റ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ വൈ​ദി​ക​ർ​ക്കും ക​ന്യാ​സ്‌​ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ഇ​ട​ത് എം.​പി​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്‌, എ.​എ. റ​ഹീം, ആ​ർ. സ​ച്ചി​താ​ന​ന്ദം, പി.​പി. സു​നീ​ർ, വി. ​സെ​ൽ​വ​രാ​ജ്, പി. ​സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, സു​ധാ​മ പ്ര​സാ​ദ്‌, രാ​ജാ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പാ​ർ​ല​​മെ​ന്റി​നു പു​റ​ത്ത് വി​ജ​യ് ചൗ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് എം.​പി​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്, എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി, എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ, രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ, ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ്, ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നും ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ൽ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    ​ധ​ർ​മ​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​ത​വൈ​ര​വും വ്യാ​ജ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും അ​ക്ര​മ​വും ഒ​രി​ക്ക​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​തം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും ആ ​മ​ത​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​മാ​​ണെ​ന്നും ഇ​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി, ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ്, ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വാ ​തു​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ട​ത് എം.​പി​മാ​ർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക്രൈ​സ്ത​വ പു​രോ​ഹി​ത​ർ​ക്കും ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക്ക​വാ​റും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​രാ​യ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, വി. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, എ.​എ. റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​തേ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ക്ര​മി​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ട്ട​യ​ച്ച പൊ​ലീ​സ്, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വാ ​തു​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക്രൈ​സ്ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ച് നേ​ടി​യ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ​ഗോ​പി​യു​ടെ​യും ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ന്റേ​തും. നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഇ​വ​ർ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:indian parliament
    News Summary - Christian persecution: MPs protest; Emergency resolution notice in Parliament
