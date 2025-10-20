Begin typing your search above and press return to search.
    ജെ.​ഡി.​യു​വി​നെ നി​ല​ക്കു​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ബി.ജെ.പിയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട്; ചിരാഗ് എന്ന മോദിജി കാ ഹനുമാൻ

    Chirag Paswan the trump card of bjp who himself claims a modi bhakt
    ചിരാഗ് പാസ്വാൻ

    ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ൻ. വ​യ​സ്സ് 42. ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള ദ​ലി​ത് നേ​താ​വും ലോ​ക് ജ​ൻ​ശ​ക്തി പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന എ​ൽ.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന രാം ​വി​ലാ​സ് പാ​സ്വാ​ന്റെ മ​ക​ൻ. ബി​ഹാ​റി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​സ്ഥി​ത്വ​മു​ള്ള​യാ​ൾ. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ഭ​ക്ത​ൻ. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യാ​യ ചി​രാ​ഗ് ത​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് (എ​ൽ.​ജെ.​പി രാം ​വി​ലാ​സ്). പാ​ർ​ട്ടി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 29 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ. അ​താ​യ​ത്, ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി.​യു​വും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സീ​റ്റ് കി​ട്ടി​യ പാ​ർ​ട്ടി.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചി​രാ​ഗി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു മു​സ്‍ലിം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് പേ​രി​നൊ​രു മു​സ്‍ലിം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കാ​ൻ ഉ​ള്ളി​ൽ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ മ​ടി കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. 29 സീ​റ്റു​ക​ളെ​ന്ന​ത് ഒ​രു രാ​ശി​യു​ള്ള ന​മ്പ​റാ​യാ​ണ് ചി​രാ​ഗ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. 2005ൽ ​രാം വി​ലാ​സ് പാ​സ്വാ​ന് ഇ​തേ ക​ണ​ക്കി​ൽ ല​ഭി​ച്ച വി​ജ​യ​മാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ ചി​രാ​ഗി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​രാ​ഗി​നെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ വെ​റു​മൊ​രു ക​ക്ഷി​യാ​യി​ട്ട​ല്ല ബി.​ജെ.​പി കാ​ണു​ന്ന​ത്. ജെ.​ഡി.​യു​വി​നെ നി​ല​ക്കു​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള വ​ഴി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം നി​തീ​ഷി​ന് സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത വി​ധ​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്കോ​ലാ​ക്കാ​ൻ ചി​രാ​ഗ് വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    താ​ൻ ‘മോ​ദി​ജി കാ ​ഹ​നു​മാ​ൻ’ ആ​ണെ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് ചി​രാ​ഗ്. ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം തു​റ​ന്നാ​ൽ മോ​ദി​യെ കാ​ണാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ദ​ലി​ത​ർ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ല​മെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ള്ള, യു​വ​ത​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​യാ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ചി​രാ​ഗി​നെ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ്.

    1982ൽ ​ജ​നി​ച്ച് ചി​രാ​ഗ് ബോ​ളി​വു​ഡി​ൽ ഒ​രു കൈ​നോ​ക്കി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് ന​ല്ല​ത് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. 2014ൽ ​ജ​മു​യി ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ചു. 2019ലും ​വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ന​ല്ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​യം. അ​ധി​കാ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് മു​ന്ന​ണി മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഗ്ര​ഗ​ണ്യ​നാ​യി​രു​ന്ന രാം ​വി​ലാ​സ് പാ​സ്വാ​ൻ വ​ലി​യ ജ​ന​സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​വും സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ച്ഛ​ന്റെ പേ​രു​മാ​ത്രം മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ക​ന് ജ​യ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി​യ​റി​യാ​ൻ. നി​ല​വി​ൽ ചി​രാ​ഗ് എ​സ്.​സി സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ ഹാ​ജി​പു​രി​നെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. രാം ​വി​ലാ​സ് പാ​സ്വാ​ന്റെ ത​ട്ട​ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    രാം ​വി​ലാ​സ് പാ​സ്വാ​ൻ 2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ മ​രി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ എ​ൽ.​ജെ.​പി പി​ള​ർ​ന്നു. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന ചി​രാ​ഗി​ന്റെ അ​മ്മാ​വ​ൻ പ​ശു​പ​തി കു​മാ​ർ പ​ര​സ് കാ​ബി​ന​റ്റ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​രാ​ഗ് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലും. നി​തീ​ഷി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​സം​തൃ​പ്തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി 2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് ചി​രാ​ഗ് എ​ൻ.​ഡി.​എ വി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ല. ഇ​ത് മോ​ദി ഭ​ക്തി​മൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത് ജെ.​ഡി.​യു സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ വോ​ട്ട് ഭി​ന്നി​പ്പി​ച്ച് ജെ.​ഡി.​യു​വി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം കു​റ​ച്ചു. അ​ന്ന് ജ​യി​ച്ച​ത് ഒ​രേ​യൊ​രു സീ​റ്റി​ൽ. ജ​യം നേ​ടി​യ ആ​ൾ​ത​​ന്നെ ചി​രാ​ഗി​നെ ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭാ​വി തീ​ർ​ന്നു എ​ന്ന് ക​രു​തി​യ​താ​ണ്. ബി​ഹാ​റി​ൽ ആ​റു​ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വോ​ട്ടു​ണ്ട് പാ​സ്വാ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്. എ​ന്നാ​ൽ, മോ​ദി​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചി​രാ​ഗ് ഫീ​നി​ക്സ് പ​ക്ഷി​യാ​യി ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. വീ​ണ്ടും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ​ത്തി. മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​ഞ്ചി​ട​ത്തും ജ​യി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര കാ​ബി​ന​റ്റ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി. വി​ജ​യം ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​െ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാം ​വി​ലാ​സ് പാ​സ്വാ​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഹാ​ങ്ഓ​വ​റു​ക​ൾ ചി​രാ​ഗി​​നി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഹി​ന്ദു​ത്വ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്.

