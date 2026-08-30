Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിവേചനം...
    India
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 11:13 AM IST

    വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു? 'ശുദ്ധീകരണ' വിവാദത്തിൽ പരിഹാസവുമായി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു? ശുദ്ധീകരണ വിവാദത്തിൽ പരിഹാസവുമായി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ
    cancel

    പട്ന: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ റാലി വേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ 'ശുദ്ധീകരണ' വിവാദത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പരിഹാസവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ.

    ദളിതർക്കെതിരായ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് പാസ്വാൻ ചോദിച്ചു. "സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം രാജ്യം ദീർഘകാലം അവസരം നൽകിയവരാണ് ഇന്ന് ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാനാകും?" പാസ്വാൻ ചോദിച്ചു.

    "ഇന്നും ദളിതർ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അതിന്‍റെ നേതാവായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക സാഹചര്യം മാറാതെ തുടരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാറിനും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്," ചിരാഗ് പറഞ്ഞു.

    ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ വിവേചനം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടിസ്ഥാനം ഫലപ്രദമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവരും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇത് അർഥമാക്കുന്നതെന്ന് പാസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Chirag PaswandalitIndian NewsMalikarjun Kharge
    News Summary - chirag paswan against congress on discrimination controversy
    Similar News
    Next Story
    X