Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചൈനീസ് ഖനി ദുരന്തം:...
    India
    Posted On
    date_range 24 May 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 2:25 PM IST

    ചൈനീസ് ഖനി ദുരന്തം: അനുശോചനം അറിയിച്ച മോദിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ചൈനീസ് അംബാസഡർ

    text_fields
    bookmark_border
    ചൈനീസ് ഖനി ദുരന്തം: അനുശോചനം അറിയിച്ച മോദിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ചൈനീസ് അംബാസഡർ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഷാൻക്സി പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ കൽക്കരി ഖനി ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ചൈനീസ് അംബാസഡർ സു ഫെയ്‌ഹോങ് ഞായറാഴ്ച നന്ദി അറിയിച്ചു. ഈ കഠിനമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ നൽകിയ സഹാനുഭൂതിയും പിന്തുണയും ഏറെ വിലമതിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

    ചൈനയിലെ ഷാൻക്സി പ്രവിശ്യയിലെ ക്വിൻയുവാൻ കൗണ്ടിയിലുള്ള ലിയുഷെൻയു കൽക്കരി ഖനിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ വാതക സ്ഫോടനത്തിൽ 82 പേർ മരണപ്പെടുകയും ഒൻപത് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ചൈനയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഖനി ദുരന്തമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗിനെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദേശമയച്ചിരുന്നു.

    ദുരന്തബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കട്ടെയെന്നും കാണാതായവരെ എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിതമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചു. നിലവിൽ ദുരന്തസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും മെഡിക്കൽ സംഘവുമടങ്ങുന്ന 755 ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ച് ചൈനീസ് അധികൃതർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിവരികയാണ്.

    അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 123 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് കാരണമായ ഖനി കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ ചൈനീസ് നിയമപ്രകാരം നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മാരകമായ ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രാദേശിക ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chinesedisasterPM Modi
    News Summary - Chinese mine disaster: Chinese Ambassador thanks PM Modi
    Similar News
    Next Story
    X