ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മടങ്ങിപോകാം; മേയ് എട്ടിനകം ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകണം

ന്യൂഡൽഹി: ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കു പഠനത്തിനായി തിരികെ പോകാൻ ഒടുവിൽ അനുമതി. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് വിസക്കും വിമാന സർവിസിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രണ്ടു വർഷമായി വിദ്യാർഥികൾ തിരികെ പോകാനാകാതെ നാട്ടിലാണ്.

ഇന്ത്യ നൽകുന്ന പട്ടിക പ്രകാരമായിരിക്കും പ്രവേശനം. ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ മേയ് എട്ടിനകം വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പഠനത്തിനായി ചൈനയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് ചൈന വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ചൈനീസ് അധികൃതർ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരികെ എത്താനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ട വിദ്യാർഥികളുടെ പട്ടിക കൈമാറൽ ഉൾപ്പെടെ ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ അധികൃതരാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 23,000ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മെഡിസിൻ വിദ്യാർഥികളാണ്. 2010 ഡിംസബറിൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ഈ വിദ്യാർഥികൾക്കൊന്നും ഇതുവരെ ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങിപോകാനായിട്ടില്ല. ചൈനയിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടിക ചൈനക്ക് കൈമാറിയ ശേഷം ചൈനീസ് അധികൃതർ പരിശോധിച്ച് അർഹരായവർക്ക് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുമതി നൽകും. ഇത് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും. തിരികെ പോകാൻ അനുമതി കിട്ടുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ചൈനയിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും അതിന്റെ ചെലവുകൾ സ്വന്തം കൈയിൽനിന്ന് എടുക്കുകയും വേണം. (ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക്: https://forms.gle/MJmgByc7BrJj9MPv7) Show Full Article

News Summary -

China To Permit Some Indian Students To Return After Over 2 Years