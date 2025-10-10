Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 6:49 AM IST

    മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും ​

    അമിത് ഷാ, കേ​​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ, ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി നി​തി​ൻ ഗ​ഡ്ക​രി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും ​
    മുഖ്യമന്ത്രി, 

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ, ​കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ജെ.​പി ന​ഡ്ഡ, കേ​​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ, ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി നി​തി​ൻ ഗ​ഡ്ക​രി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. മും​ബൈ​യി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​താ​വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഗ​ഡ്ക​രി​യു​മാ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മ​ല സീ​താ​രാ​മ​നു​മാ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സും ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലും കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷായെ സന്ദർശിക്കുന്നു

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ല്ലാ​തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ​യു​മാ​യും ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കു​ടി​യാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ജെ.​പി ന​ഡ്ഡ​യു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. അ​മി​ത് ഷാ​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ ചെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ണ്ട​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:Narendra ModiAmitshaIndiaPinarayi Vijayan
    News Summary - Chief Minister held meeting with Prime Minister Narendra Modi today
