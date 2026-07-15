രാജ്യത്തെ ആദ്യ എ.ഐ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കർണാടകയിൽ സ്ഥാപിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ

രാജ്യത്തെ ആദ്യ എ.ഐ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കർണാടകയിൽ സ്ഥാപിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത കൃത്രിമ ഇന്റലിജൻസ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാങ്കേതിക നേതാക്കൾ, നവീനർ, സംരംഭകർ, ഡെവലപ്പർമാർ, ഗവേഷകർ, നയരൂപവത്കരണ വിദഗ്ധർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഐ/ഒ കണക്റ്റ് ഇന്ത്യ 2026 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
ലോകോത്തര എഐ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും അക്കാദമിക്, വ്യവസായം, സർക്കാർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിർദ്ദിഷ്ട സർവകലാശാല നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ആവി എൻജിൻ, വൈദ്യുതി, ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുടെ പരിവർത്തനാത്മക സ്വാധീനത്തിന് തുല്യമായ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ നിർണായക സാങ്കേതിക വിപ്ലവമാണ് കൃത്രിമബുദ്ധി.
ബംഗളൂരു ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക തലസ്ഥാനം മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലമായ നവീകരണ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ലോകത്തിലെ മുൻനിര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് കർണാടകയുടെ ദർശനം.ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റുമതിയുടെ 40 ശതമാനത്തോളം കർണാടകയാണ് നിലവിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്.
17,000-ത്തിലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ആഗോള വിപണിക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും എൻജിനീയറിംഗും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെന്ററുകളും ബംഗളൂരുവിലുണ്ട്. ഒരു സാങ്കേതിക മുദ്രാവാക്യമായി തുടരുന്നതിനുപകരം ഭരണവും ദൈനംദിന ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ അഭിലാഷം.
അധ്യാപകരെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാനും ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും കർഷകർക്ക് മികച്ച ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും പൗരന്മാർക്ക് അന്തസ്സോടെയും വേഗത്തിലും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാനും ചെറുകിട ബിസിനസുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മത്സരിക്കാനും എഐ സഹായിക്കണം.
കർണാടകയുമായുള്ള ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തിന് ഗൂഗിളിനെ പ്രശംസിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗവേഷണം, നവീകരണം എന്നിവക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ബംഗളൂരുവിനെ കമ്പനി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗൂഗ്ളിന്റെ സെർച്ച്, ആൻഡ്രോയിഡ്, യൂട്യൂബ്, മാപ്സ്, ക്രോം, ജി മെയിൽ, ഗൂഗിൾ പേ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അറിവ് എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന, ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന, സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന രീതികളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു.
എ.ഐ നവീകരണം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്, അടുത്ത തലമുറ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമെന്ന സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരും.
എ.ഐ ഗവേഷണം, ഹൈപ്പർസ്കെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെന്ററുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്ന ശക്തമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ലോകത്തിലെ മുൻനിര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി കർണാടകയെ മാറ്റുക എന്നിവയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, നഗര മൊബിലിറ്റി, ഭരണം എന്നിവക്കായി എഐ പരിഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കർണാടകയുമായി സഹകരിക്കാൻ ഗൂഗിളിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കൃഷി, ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി എഐ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കൽ, ഇന്ത്യൻ വെല്ലുവിളികൾ വലിയ തോതിൽ പരിഹരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കൽ, കർണാടകയിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എ.ഐ പഠന അവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കൽ, ഉത്തരവാദിത്ത സാങ്കേതികവിദ്യക്കുള്ള ആഗോള ലബോറട്ടറിയായി സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റൽ, ദീർഘകാല ആവാസവ്യവസ്ഥ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ ഗൂഗ്ളിന്റെ പ്രതിബദ്ധത വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിങ്ങിനെ സഹകരണത്തിനുള്ള അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകൾ ശിവകുമാർ വിശദീകരിച്ചു.
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