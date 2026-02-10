Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഹി​മ​ന്ത​യു​ടെ ‘വം​ശ​ഹ​ത്യാ ഭീ​ഷ​ണി’ വി​ഡി​യോ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ പോരാട്ടം കോടതിയിലും എത്തുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

    ഹി​മ​ന്ത​യു​ടെ ‘വം​ശ​ഹ​ത്യാ ഭീ​ഷ​ണി’ വി​ഡി​യോ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ പോരാട്ടം കോടതിയിലും എത്തുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ​ശ​ർ​മ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി അ​സം ബി.​ജെ.​പി വം​ശ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​ന്നാ​ൽ രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യി​ലും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് ആ​നി രാ​ജ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും ഹ​ര​ജി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ നി​സാം പാ​ഷ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഹി​മ​ന്ത​യു​ടെ വം​ശ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ നേ​താ​വും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഒ​രാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ​യും ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ നി​സാം പാ​ഷ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി, എ​ൻ.​വി. അ​ൻ​ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ടി അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് മു​മ്പാ​കെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​രാ​റു​ള്ള​തെ​ന്നും, പോ​രാ​ട്ടം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലും ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും, ന​മു​ക്ക് നോ​ക്കാ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഇ​തി​നു മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​സം യൂ​നി​റ്റ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്‌​സി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​ഡി​യോ​യി​ൽ ഹി​മ​ന്ത ര​ണ്ട് മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്ക് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​സ​മി​ൽ ബം​ഗാ​ളി ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഹി​മ​ന്ത നി​ര​ന്ത​രം വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ അ​വ​രി​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം പേ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​മെ​ന്നും താ​നും ബി.​ജെ.​പി​യും നേ​രി​ട്ട് അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സം​ഗ​വും വി​ഡി​യോ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്വേ​ഷ​വും, ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും, ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ദ്വേ​ഷം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന യൂ​നി​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഹാ​ൻ​ഡി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​ട്ടും ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹിമന്തക്കെതിരെ ആനി രാജ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് 2023 ലെ ​ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യു​ടെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് ആ​നി രാ​ജ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മോ, കോ​ട​തി​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന രീ​തി​യി​ലോ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

