    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:30 AM IST

    പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്താനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

    ‘പ​ഞ്ചാ​ബ് കേ​സ​രി’ പ​ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ‘പ​ഞ്ചാ​ബ് കേ​സ​രി’ പ​ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ​ഞ്ചാ​ബ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി. പ​ത്രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ന​ട​പ​ടി പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​നോ​ടും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​ബ് കേ​സ​രി ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ് മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി, ജ​സ്റ്റി​സ് വി​പു​ല്‍ പ​ഞ്ചോ​ളി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​ബ്-​ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ വി​ധി വ​ന്നാ​ലും ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ല മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് പ​ത്ര​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് വി​​ച്ഛേ​ദി​ച്ച​ത്. പ്രി​ന്റി​ങ് പ്ര​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ​ത്ര ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ഹോ​ട്ട​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​രും.

    അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ന്ന് പ​ത്ര ഗ്രൂ​പ്പി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​കു​ൾ റോ​ഹ്ത​ഗി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പീ​ഡ​ന​മെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. ലേ​ഖ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് റോ​ഹ്ത​ഗി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വൈ​ദ്യു​തി​ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​ൽ, മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ, പ​ത്ര ഉ​ട​മ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ പൂ​ട്ട​ൽ, വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വെ​റും ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണെ​ന്നും റോ​ഹ്ത​ഗി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

