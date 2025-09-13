Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് രേ​ഖ​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് രേ​ഖ​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ന്റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ)​യി​ൽ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് രേ​ഖ​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യാ​യി​രി​ക്കും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. അ​തി​നാ​ൽ 2002ലെ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​വ​രാ​ത്ത മു​ഴു​വ​നാ​ളു​ക​ളും ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ആ ​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ആ​ധാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ അ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ളും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നു​മു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ്മേ​ള​നം ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​ത്.

    65 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ക​ൾ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​ ‘വോ​ട്ടു ബ​ന്ദി’ ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ലും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന തീ​രു​മാ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ധാ​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രേ​ഖ​യാ​യി ആ​ധാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ധാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​ത്.

