Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:03 PM IST

    ചെ​ന്നൈയിൽ ‘വൺ സിറ്റി, വൺ ടിക്കറ്റ്’ ആപ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പുറത്തിറക്കും

    ചെ​ന്നൈയിൽ ‘വൺ സിറ്റി, വൺ ടിക്കറ്റ്’ ആപ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പുറത്തിറക്കും
    ചെ​ന്നൈ: ചെ​ന്നൈ യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​യു.​എം.​ടി.​എ) വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ‘ചെ​ന്നൈ വ​ൺ’ ആ​പ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. എ​ല്ലാ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ന​ഗ​ര​മാ​യി ചെ​ന്നൈ മാ​റും.

    ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ബ​സു​ക​ൾ, മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ, സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ൽ, കാ​ബു​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഒ​രൊ​റ്റ ക്യൂ.​ആ​ർ വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ം. യു.​പി.​ഐ​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാം. ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ​യും വ​ര​വും പു​റ​പ്പെ​ട​ലും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ത്സ​മ​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:chennai
    News Summary - Chennai to unveil ‘One City, One Ticket’ transport app on Monday
