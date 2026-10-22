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    ചെ​ന്നൈ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലേ​ക്ക്?

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    പി.​പി.​പി മാ​തൃ​ക​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര നീ​ക്കം
    ചെ​ന്നൈ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലേ​ക്ക്?
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    ചെ​ന്നൈ: ചെ​ന്നൈ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പും വി​ക​സ​ന​വും പൊ​തു​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത (പി.​പി.​പി) മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു. യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    നി​ല​വി​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ (എ.​എ.​ഐ) നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ്, പ​രി​പാ​ല​നം, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യേ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, എ​യ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ.​എ.​ഐ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ തു​ട​രും.ചെ​ന്നൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി. ​ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക ശേ​ഷി​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 2.3 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. നി​ല​വി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ശേ​ഷി മൂ​ന്നു​കോ​ടി​യാ​ണ്. വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത് 3.5 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ആ​സ്തി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ എ​തി​ർ​പ്പും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

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    News Summary - Chennai and Kolkata airports to be privatized?
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