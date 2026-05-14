Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചാർജിലിട്ട ഇലക്ട്രിക്...
    India
    Posted On
    date_range 14 May 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 11:17 AM IST

    ചാർജിലിട്ട ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബംഗളൂരുവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ചാർജിലിട്ട ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബംഗളൂരുവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം
    cancel

    ബംഗളൂരു: വീടിനുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വയോധികന് മരിച്ചു. ഹലസൂരു മേഴ്സി ടൗൺ സ്വദേശി ലൂർദ് നാഥൻ (65) ആണ് മരിച്ചത്. സ്കൂട്ടറിന്റെ ബാറ്ററി യൂനിറ്റിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപ്പൊള്ളലാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കാരണമായത്.

    തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ മകന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ഒക്കിനാവ' ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വീടിനുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ലൂർദ് നാഥൻ. പുലർച്ച മൂന്ന് മണിയോടെ വൻ ശബ്ദത്തോടെ സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും തീ പടരുകയുമായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിന് സമീപം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ലൂർദ് നാഥന് സ്ഫോടനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു.

    ശബ്ദം കേട്ട് മുകൾനിലയിൽനിന്ന് ഓടിയെത്തിയ മകനും കുടുംബവും ഉടൻതന്നെ പരിക്കേറ്റ പിതാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വീടിനുള്ളിലെ ഫർണിച്ചറുകൾക്കും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഭാഗികമായി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടായതോ ഓവർചാർജിങ്ങോ ആകാം സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ ഹലസൂരു പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Man diesElectric ScooterexplodedBengaluru
    News Summary - Charging electric scooter explodes; Elderly man dies while sleeping in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X