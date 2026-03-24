    Posted On
    date_range 24 March 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 8:04 AM IST

    സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ നടി റന്യ റാവുവിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

    റന്യ റാവു

    ബംഗളൂരു: കന്നട നടി റന്യ റാവു ഉൾപ്പെട്ട സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. ഉഗാണ്ടയുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധവും തട്ടിപ്പിൽ അവസാനിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 50 കിലോ സ്വർണ ഇടപാടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. 102.55 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വർണ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കോടതിയിൽ വിശദമായ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. റാവുവും കൂട്ടാളികളും നടത്തിയിരുന്ന കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല ദുബൈക്ക് പുറത്തേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

    അന്വേഷണ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം സ്വർണം വാങ്ങാൻ റാവു ഉഗാണ്ട ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഏജന്റുമായി പതിവായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ‘വീര ഡയമണ്ട്സ് ട്രേഡിങ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ദുബൈയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. റാവുവും കൂട്ടാളിയായ രാജുവും അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന അതേ ഇടനിലക്കാരനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. ഇടപാടിനായി 33 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകി. 2024 ജനുവരിയിൽ, ചരക്ക് ശേഖരിക്കാൻ രാജു കമ്പാലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഏജന്റ് 1.7 ഫണ്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ റാവു സമ്മതിച്ചെങ്കിലും തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇരുവരും പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുകയും ലോക്കൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് മൂന്നിന് ദുബൈയിൽ നിന്ന് എത്തിയ റാവുവിനെ ബംഗളൂരു കെമ്പെഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് (ഡി.ആർ.ഐ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോഴാണ് കേസ് വെളിച്ചത്തുവന്നത്. വിശദ പരിശോധനയിൽ അവരുടെ കൈവശം നിന്ന് 14.213 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ 2024 മാർച്ചിനും 2025 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ ഈ ശൃംഖല 127.287 കിലോഗ്രാം വിദേശ സ്വർണ്ണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണം വിറ്റതിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം ഹവാല മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് റാവുവിന്റെ പേരിലുള്ള 34.12 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇ.ഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.

    TAGS:karnataka policeGold smuggling caseChargesheet filedRanya Rao
    News Summary - Chargesheet filed against actress Ranya Rao in gold smuggling case
