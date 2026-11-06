യു.ജി.സി ഇക്വിറ്റി ചട്ടങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവ്! വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കേൾക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രം

യു.ജി.സി ഇക്വിറ്റി ചട്ടങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവ്! വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കേൾക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു.ജി.സി 2026-ലെ ചട്ടങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. സർവകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും വിവേചനം തടയുന്നതിനും ഉൾക്കൊള്ളൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കൊണ്ടുവന്ന 'യു.ജി.സി (പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ഹയർ എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്) റെഗുലേഷൻസ് 2026' സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ നീക്കം.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയത്. ക്യാമ്പസുകളിലെ തുല്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും എന്നാൽ ഉയർന്നുവന്ന ആശങ്കകളെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ, അധ്യാപക അസോസിയേഷനുകൾ, സർവകലാശാലാ വിസിമാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ പങ്കാളികളുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് ചട്ടങ്ങൾ വകുപ്പ് തിരിച്ച് സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കാനാണ് പ്രത്യേക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്.
വിവാദ ചട്ടങ്ങളും ഹരജിക്കാരുടെ വാദങ്ങളും
വിവേചനം തടയാൻ രൂപീകരിച്ച നിയമങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരെ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപം.
- ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ: എല്ലാ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തുല്യാവസര കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുക, ജാതി, ലിംഗഭേദം, ഭിന്നശേഷി, സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ തടയാൻ പ്രത്യേക പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നിവയാണ് ചട്ടങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
- ഹരജിക്കാരുടെ പരാതി: വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും ഇത് യു.ജി.സിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് അപ്പുറമാണെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ ചട്ടങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
'ചട്ടങ്ങൾ വ്യക്തവും പ്രായോഗികവുമാകണം': സുപ്രീംകോടതി
കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉറപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പരമോന്നത കോടതി സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ കേസ് മാറ്റിവെച്ചു. രൂപീകരിക്കുന്ന സമിതി നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തവും നീതിയുക്തവും പ്രായോഗികവുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിവേചനം തുടച്ചുനീക്കുകയെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം കൈവിട്ടുപോകരുതെന്നും ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു. വിവാദമായ 2026-ലെ ചട്ടങ്ങൾ അവ്യക്തമാണെന്നും അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനുവരി 29-ന് സുപ്രീംകോടതി തന്നെ ഇവ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരമുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, അടുത്ത ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ 2012-ലെ പഴയ ഇക്വിറ്റി ചട്ടങ്ങൾ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്ന് കോടതി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.