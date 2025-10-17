Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 11:11 PM IST

    കേന്ദ്രം വഴങ്ങി: ലഡാക് സംഘർഷത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ ​അന്വേഷണം

    കേന്ദ്രം വഴങ്ങി: ലഡാക് സംഘർഷത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ ​അന്വേഷണം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​​വെ​പ്പി​ലും നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലും ക​ലാ​ശി​ച്ച ല​ഡാ​ക് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രം. വി​ഷ​യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​എ​സ്. ചൗ​ഹാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ഒ​ടു​വി​ൽ കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന സ​മ​ര​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. റി​ട്ട. ജി​ല്ലാ സെ​ഷ​ൻ ജ​ഡ്ജി മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് പ​രി​ഹാ​ർ, ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ തു​ഷാ​ർ ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

