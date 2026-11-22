വ്യാജ രേഖകളുടെ മറവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചത് 129 വെബ്സൈറ്റുകൾ; ഗുരുതര വീഴ്ച പുറത്ത്!text_fields
ബംഗളൂരു: വെബ്സൈറ്റുകളും ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നിരോധിക്കുന്നതിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കർശനമായ സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും സുതാര്യതയില്ലായ്മയും തുറന്നുകാട്ടി വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. രാജസ്ഥാൻ, അലഹബാദ് ഹൈകോടതിയുടെ വ്യാജ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് ഈ വർഷം 129 വാതുവെപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് രാജ്യത്ത് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ ആധികാരികത പോലും പരിശോധിക്കാതെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കൾക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. റോയിട്ടേഴ്സ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷവും ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടില്ല.
പരിശോധനയില്ലാതെ ഉത്തരവിറക്കി; കേന്ദ്ര സംവിധാനങ്ങളുടെ വീഴ്ച ഇങ്ങനെ
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ അമിതാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനം നേരിടുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അശ്രദ്ധമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂലൈ 21, സെപ്റ്റംബർ 2 തീയതികളിലാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജൂലൈ 19-ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.59-ന് 'ആര്യൻ ചൗധരി' എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ വഴിയാണ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെതെന്ന പേരിലുള്ള ഉത്തരവ് ടെലികോം വകുപ്പിന് ലഭിച്ചത്. ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും പരിശോധിക്കാതെ, രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം 34 വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഉത്തരവിറക്കി. റോയിട്ടേഴ്സ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് തങ്ങളുടെ സെർവറിൽ ഇല്ലെന്നും ഇത് വ്യാജമാണെന്നും രാജസ്ഥാൻ ഹൈകോടതി രജിസ്ട്രാർ വ്യക്തമാക്കി.
- ഗുരുതര അനാസ്ഥ: രാജസ്ഥാൻ, അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതികളുടെ വ്യാജ ഉത്തരവുകളുടെ ആധികാരികത പോലും പരിശോധിക്കാതെ കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പ് 129 വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരോധിച്ചു.
- ഉത്തരവുകളുടെ കണക്ക്: രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ രേഖയിലൂടെ 34 സൈറ്റുകളും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പേരിൽ 95 സൈറ്റുകളുമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്.
- കണ്ടെത്തൽ: വ്യാജ ക്യു.ആർ (QR) കോഡും ഒപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയിൽ വഴി അയച്ച ഉത്തരവുകളിലാണ് കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തി.
- മൗനം പാലിച്ച് മന്ത്രാലയം: സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല; അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാതിയിൽ യു.പി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
'ജസ്റ്റിസ് ഗരിമ പ്രസാദ്' ഒപ്പിട്ടതെന്ന പേരിലുള്ള ആഗസ്റ്റ് 14-ലെ അലഹബാദ് ഹൈകോടതി ഉത്തരവ്, 'കാർത്തികേയ പാണ്ഡെ' എന്നയാളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ആഗസ്റ്റ് 22-ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഉത്തരവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ പോലും വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ഫയലുകൾ കൈമാറിയതല്ലാതെ ഉത്തരവിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 2-ന് 95 വെബ്സൈറ്റുകൾ കൂടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം ഉത്തരവിട്ടു.
റോയിട്ടേഴ്സ് വിവരങ്ങൾ തേടിയതിന് പിന്നാലെ അലഹബാദ് ഹൈകോടതി ഇത് വ്യാജ ഉത്തരവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നവംബർ 6-ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് ഗരിമ പ്രസാദ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവരുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് യു.പി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് വഞ്ചനയ്ക്കും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലിനും കേസെടുത്തു.
വ്യാജ ഉത്തരവുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് പൊതുജനവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇലോൺ മസ്കിന്റെ 'എക്സും' സമാനമായ വ്യാജ പൊലീസ് ഉത്തരവുകളുടെ വിഷയം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ഈ വ്യാജ ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ബുധനാഴ്ച വരെയും ടെലികോം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തുടരുകയാണ്.