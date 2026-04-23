Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകേ​ന്ദ്രത്തിന്റെ കടം...
    India
    Posted On
    date_range 23 April 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 6:45 AM IST

    കേ​ന്ദ്രത്തിന്റെ കടം 185 ലക്ഷം കോടി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ ക​ട​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ചെ​ന്ന് സി.​എ.​ജി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 10 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മൊ​ത്തം ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 185.38 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്നും ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കം​പ്ട്രോ​ള​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ (സി.​എ.​ജി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം വി​ദേ​ശ ക​ട​ത്തി​ൽ 11.56 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഈ ​മാ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും ക​ട​മെ​ടു​പ്പി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ത്താ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചു​വെ​ന്നും 2020 ഏ​പ്രി​ൽ തൊ​ട്ട് 2025 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തി​രി​ച്ച​ട​വ് പ​ലി​ശ​യി​ലും വ​ർ​ധ​ന

    നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ടു​ത്ത ക​ടം 99.09 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 159.25 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത 6.14 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്നും 8.74 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വാ​യ്പ​യി​ന​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ലി​ശ 10.10 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 10.67 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ വാ​യ്പാ​യി​ന​ത്തി​ലെ പ​ലി​ശ 29,617 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 34,162 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് റീ ​ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് (31,042 കോ​ടി രൂ​പ), ജ​പ്പാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ (27,894 കോ​ടി രൂ​പ), ഏ​ഷ്യ​ൻ ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ബാ​ങ്ക് (27,680 കോ​ടി രൂ​പ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​വ.

    സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന സ​ഹാ​യം കു​റ​ച്ചു

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​താ​യും സി.​എ.​ജി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളോ​ട് കേ​ന്ദ്രം വി​വേ​ച​നം കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണി​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം 2020-21 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 5.26 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024-25ൽ 5.22 ​ല​ക്ഷം കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ച്ച​പ്പോ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് 50,667 കോ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 66,235 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ‘കാ​മ്പ’ വ​ഴി യൂ​സ​ർ ചാ​ർ​ജ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച് 90:10 ശ​ത​മാ​നം അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള 10,380.36 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കാ​തെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പൊ​തു ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ക​മാ​റ്റി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:finance ministryfiscal deficitCentral gov
    News Summary - Central Government's Debt Mounts to ₹185 Lakh Crore
    X