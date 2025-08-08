Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:53 AM IST

    മലിനീകരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം

    നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം. ഇ​തി​നാ​യി ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് എ​ന​ർ​ജി എ​ഫി​ഷ​ൻ​സി​ക്ക് (ബി.​ഇ.​ഇ) അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ര​ടു​നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തു. 2025ലെ ​നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ (പാ​ല​ന​വും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും) നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ശ​രാ​ശ​രി ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത (സി.​എ.​എ​ഫ്.​ഇ) മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​​യ​​മ​പ്ര​കാ​രം, അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ബി.​ഇ.​ഇ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു നി​ർ​മാ​താ​വ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​കെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​വും തു​ട​ർ​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ ​ഓ​ക്സൈ​ഡും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സി.​എ.​എ​ഫ്.​ഇ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ നി​യ​മ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ​രി​മി​തി​യാ​ണ്. ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം. പി​ഴ​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ക​മീ​ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ധി​കാ​രി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ക​മീ​ഷ​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ർ​ജ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, കാ​ർ നി​ർ​മാ​താ​വി​ന്റെ​യോ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഓ​ഫി​സ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​സ്.​സി.​ആ​ർ.​സി) തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​ന്തി​മ പി​ഴ​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന പി​ഴ​ത്തു​ക കേ​ന്ദ്ര ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് (സി.​ഇ.​സി.​എ​ഫ്) കൈ​മാ​റും. ഇ​തി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മോ​ഡ​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, 2023ൽ ​മാ​ത്രം കി​യ, റെ​നോ, മ​ഹീ​ന്ദ്ര ആ​ൻ​ഡ് മ​ഹീ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ​രി​ധി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് 7,300 കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​

