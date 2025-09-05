Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    5 Sept 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 7:10 AM IST

    ജി.എസ്.ടി; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമില്ല

    • തള്ളിയത് കേരളമടക്കം എ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം
    • ത​ല​ക്ക​ടി​യേ​റ്റ പോലെ -ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ
    ജി.എസ്.ടി; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമില്ല
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന​നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി) ര​ണ്ട് സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ക്കി പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ക്കു​റ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​ര​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി.

    നി​കു​തി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ഉ​പ​ഭോ​ഗം കൂ​ടു​മെ​ന്നും അ​തോ​ടെ വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ട​മൊ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ​ത്. നി​യ​മ​വി​ധേ​യ​മാ​യ ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി പേ​പ്പ​ർ ലോ​ട്ട​റി​യു​ടെ നി​കു​തി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള​വും പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച എ​തി​ർ​പ്പും കേ​ന്ദ്രം ത​ള്ളി.

    ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ടം വ​ക​വെ​ച്ചു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര സെ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​​ശ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ഡി.​എം.​കെ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ടും തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​ബു​മാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത് വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ മു​മ്പ് ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര സെ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തേ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​ടി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​വും അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട് ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന യോ​ഗം ഒ​റ്റ​ദി​വ​സ​മാ​യി വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി രാ​ത്രി പൊ​ടു​ന്ന​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ല​ക്ക​ടി​യേ​റ്റ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​കു​തി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​പ​​ഭോ​ഗം കൂ​ടു​മെ​ന്ന ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടി​​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര സെ​സ് വാ​ങ്ങി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന 1,80,000 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ഴ​യ ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. സെ​സ​ല്ലാ​തെ ആ ​തു​ക മ​റ്റൊ​രു നി​ല​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം ഇ​നി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലും പേ​പ്പ​ർ ലോ​ട്ട​റി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ​ട്ട​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം പേ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ അ​ത്യാ​ഢം​ബ​ര, അ​ന​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ന്ന​പോ​ലെ 40 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യോ​ട് വി​യോ​ജി​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​കു​തി ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ​ട് കേ​ര​ള​ത്തി​നും യോ​ജി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, നി​കു​തി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ നേ​ട്ടം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ത​ണം. ഇ​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം. അ​ത​ല്ലാ​തെ വി​ല കൂ​ട്ടി ഉ​ൽ​പ​ന്നം വി​റ്റ് നി​കു​തി​യി​ള​വി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മെ​ല്ലാം കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

