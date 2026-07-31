‘ഇന്റർനെറ്റിനും 'ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും ഇക്കണോമിയും?’; നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

‘ഇന്റർനെറ്റിനും 'ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും ഇക്കണോമിയും?’; നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അതിവേഗ നെറ്റ്വർക്ക് സേവനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പുതിയ നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഊർജിതമായിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് നിലവിൽ എല്ലാ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിനും തുല്യ പരിഗണന ഉറപ്പാക്കുന്ന നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി നയമാണ് കർശനമായി പിന്തുടരുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഉപയോക്താവ് ഹൈ ഡെഫനിഷൻ വീഡിയോ കാണുകയോ, ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കുകയോ, വീഡിയോ കോൾ നടത്തുകയോ, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താലും എല്ലാ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിനും ഒരേ വേഗതയും പരിഗണനയുമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് അധിക തുക നൽകുന്ന ചില സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ വേഗതയോ മുൻഗണനയോ നൽകാൻ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ 5ജി യുഗത്തിൽ ഈ സമീപനം സമഗ്രമായി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്നാണ് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ശക്തമായ വാദം. 'നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ്' എന്ന അത്യാധുനിക 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രികൾ, സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറികൾ, സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്, ഡീപ്-ടെക് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക നിലവാരത്തിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉറപ്പുള്ള വേഗതയും നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേക പ്രീമിയം നെറ്റ്വർക്കുകൾ അനുവദിക്കാനാണ് പ്രധാന നിർദേശം.
ഈ മാറ്റം യാഥാർഥ്യമായാൽ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാനും, കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് വൻ തുക പ്രീമിയമായി ഈടാക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചേക്കും. ഇതിലൂടെ 5ജി സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുമാനം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം, ഈ നീക്കം 'ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്' ഇന്റർനെറ്റും 'ഇക്കണോമി' ഇന്റർനെറ്റും എന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ട് തട്ടിലുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. കൂടുതൽ പണം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കും സമ്പന്നരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അതിവേഗ സേവനം ലഭിക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിമർശകരുടെ വാദം. ഇത് സ്വതന്ത്രമായ ഡിജിറ്റൽ മത്സരത്തെയും നൂതന ആശയങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
5ജി നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ് സേവനങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ശക്തമായ നീക്കമാണ് സർക്കാരിനെ വിഷയം വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ചട്ടങ്ങളിൽ അന്തിമമായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഇതുവരെയും അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും വ്യവസായ പ്രമുഖരും ഉപഭോക്തൃ സംഘടനകളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമഗ്രമായി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാവുക.
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