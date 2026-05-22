Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇബോള: ജാഗ്രത...
    India
    Posted On
    date_range 22 May 2026 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 11:17 PM IST

    ഇബോള: ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇബോള: ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: ഇ​ബോ​ള​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​തി​രോ​ധ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.സം​യോ​ജി​ത രോ​ഗ നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​വ​രി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ പ​നി​ക​ളും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​കം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ കേ​ന്ദ്രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക, തു​ട​ര്‍ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ര്‍ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും. ഇ​തു പ്ര​കാ​രം ഡ​ൽ​ഹി, കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Central Government Asks States to Stay Vigilant Against Ebola
    Similar News
    Next Story
    X