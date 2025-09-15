Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:41 AM IST

    പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സി.സി.ടി.വി: ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Supreme court
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ഇ​ന്ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥ്, സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് 2018ൽ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​നാ​ണ് കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ ​പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ട്ട് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ 11 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​വാ​ർ​ത്ത ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത്.

    സി.​സി.​ടി.​വി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി കാ​ഴ്ച​യും ഓ​ഡി​യോ, വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഡാ​റ്റ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സി.​ബി.​ഐ, ഇ.​ഡി, എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ളും റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 2020 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newscctvpetitionpolice stationsreconsideredSupreme Court
    News Summary - CCTV in police stations: Petition to be considered today
    Similar News
    Next Story
    X