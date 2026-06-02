Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസി.ബി.എസ്.ഇ പുനർ...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 7:16 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ പുനർ മൂല്യനിർണയം: വെബ്സൈറ്റ് തകരാർ പരിഹരിച്ചു, ജൂൺ ആറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    cbse
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സി.ബി.എസ്.ഇ പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള പോർട്ടൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് പോർട്ടൽ തകരാർ പരിഹരിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജൂൺ ആറുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നു. പുനർ മൂല്യനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ ഇന്നലെ മുതൽ നൽകാമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചതായും സി.ബി.എസ്.ഇ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സൈബർ സുരക്ഷാ വി​ദ​ഗ്ധരും സർക്കാരിൽ നിന്നും ഐ.ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള വി​ദ​ഗ്ധരും ഇതിനായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

    നീറ്റ്, സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷകളിലെ പിഴവുകളിൽ പാർലമെന്ററി സമിതി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സി.ബി.എസ്.ഇയിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ആരോപണമുയർന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഇ​ന്റർനെറ്റിൽ സുലഭമാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ രംഗത്തെത്തി. ഒ.എസ്.എം പോർട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ഡാറ്റാ ബേസ് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന നിലയിലാണെന്ന് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർമാർ അറിയിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെടണമെന്നും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSErevaluationwebsite blockEducation News
    News Summary - CBSE Revaluation: Website glitch fixed, applications can be submitted till June 6
    Similar News
    Next Story
    X