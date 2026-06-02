Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 10:26 PM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​ ‘ഓ​ൺ-​സ്‌​ക്രീ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ങ്’: തെളിവ് നിരത്തി വിദ്യാർഥി; മറ്റു വഴിയില്ലാതെ കേ​ന്ദ്ര നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​ ‘ഓ​ൺ-​സ്‌​ക്രീ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ങ്’: തെളിവ് നിരത്തി വിദ്യാർഥി; മറ്റു വഴിയില്ലാതെ കേ​ന്ദ്ര നടപടി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യു​ടെ ‘ഓ​ൺ-​സ്‌​ക്രീ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ങ്’ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ക​രാ​റി​ലെ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ 17 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ​വ്ലോ​ഗ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​വ് സ​ഹി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​നീ​ക്കം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​ർ​ത്ഥ​ക് സി​ദ്ധാ​ന്ത് എ​ന്ന പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ‘കോ​എം​പ്റ്റ് എ​ഡ്യൂ​ടെ​ക്’ എ​ന്ന വി​വാ​ദ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​മ്പ​ട്ടി​ക, യോ​ഗ്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ 15ഓ​ളം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് സാ​ർ​ത്ഥ​ക് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ദി​ഗ്‌​വി​ജ​യ് സി​ങ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വീ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ര​ണം തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ൽ 23 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും സാ​ർ​ത്ഥ​ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നു​ശേ​ഷം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ദി​ഗ് വി​ജ​യ് സി​ങ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 12ാം ക്ലാ​സ് വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​നം ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യു​ടെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും അ​ഴി​മ​തി​യും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും പേ​ജു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യി​രു​ന്നു.ഇ​തി​ന​കം 1.29 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSEParliamentary CommitteeCBSE Scam
    News Summary - CBSE Marking Scam Exposed by 17-Yr-Old: Centre Sacks Chairman, Secretary
    Similar News
    Next Story
    X