Madhyamam
    India
    Posted On
    12 Jan 2026 8:47 PM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 8:47 PM IST

    സി.ബി.​ഐ വിജയ്‌യുടെ മൊഴിയെടുത്തത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ

    സി.ബി.​ഐ വിജയ്‌യുടെ മൊഴിയെടുത്തത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ
    ന്യൂഡൽഹി: രാ​ഷ്ട്രീ​യ റാ​ലി​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലുംപെട്ട് 41 പേ​ർ​ മരിച്ച കരൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.വി.കെ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും നടനുമായ വി​ജ​യ് മൊഴി നൽകാൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സി​.ബി.​ഐ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഹാജരായി. രാവിലെ 11 മണിയോടെ സി.ബി.ഐ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ വിജയ് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് മൊഴി​യെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തേക്കുവന്നത്.

    രണ്ട് അഭിഭാഷകരും വിജയ്‌ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സി.ബി.ഐ ആസ്ഥാനത്തിനുപുറത്ത് വിജയിയുടെ നിരവധി ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടി. ബി.എൻ.എസ് 179 പ്രകാരം സാക്ഷി എന്ന നിലയിലാണ് വിജയ്ക്ക് സി.ബി.ഐ സമന്‍സ് നല്‍കിയത്.

    ദുര​ന്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെയുണ്ടായ സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച​ക​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ് സി.​ബി​.ഐ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടി.വി.കെ നേതാക്കളായ ബുസ്സി ആനന്ദ്, ആദവ് അർജുന, സി.ടി.ആർ. നിർമൽ കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽനിന്നും കരൂർ കലക്ടർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരിൽ നിന്നും ഡിസംബർ അവസാനവാരം സി.ബി.ഐ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 27ന് വിജയ് പ​ങ്കെടുത്ത റാലിക്കിടെയാണ് ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടായത്. കരൂര്‍ ദുരന്തം തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതില്‍ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടി.വി.കെ അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ നൽകിയ ഹരജിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയാണ് കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ടത്.

