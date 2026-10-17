അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കൊലക്കേസ്: മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ സുരേഷ് റാത്തോറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐ

അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കൊലക്കേസ്: മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ സുരേഷ് റാത്തോറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐtext_fields
ന്യൂഡൽഹി : ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരിയായ അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ സുരേഷ് റാത്തോറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐ. അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷണത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ‘വിഐപി’ ബന്ധം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കെയാണ് പുതിയ നീക്കം.
2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് 19കാരിയായ അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പൗരി ഗഢ്വാളിലുള്ള വനാന്തര റിസോർട്ടിൽനിന്ന് കാണാതായത്. ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഋഷികേശിന് സമീപത്തെ കനാലിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. റിസോർട്ട് ഉടമ പുൽകിത് ആര്യയും ജീവനക്കാരായ സൗരഭ് ഭാസ്കറും അങ്കിത് ഗുപ്തയും കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ എംഎൽഎ സുരേഷ് റാത്തോറിനും നടി ഉർമിള സനാവാറിനും നാർക്കോ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സിബിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ആവശ്യം. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയോ റാത്തോറിനെ കേസിൽ പ്രതിയായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയതായി സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം നീതിപൂർവവും നിഷ്പക്ഷവുമായി നടത്തുമെന്നും എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി.
അങ്കിതയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ‘വിഐപി’ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കെയാണ് നടപടി. ആരോപണങ്ങളിൽ അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്താൻ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട്.
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