    date_range 17 Oct 2025 12:58 PM IST
    date_range 17 Oct 2025 12:58 PM IST

    കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പഞ്ചാബ് ഡി.ഐ.ജി ഹർചരൺ സിങ് ഭുള്ളർ അറസ്റ്റിൽ; ആഡംബര കാറുകൾ, 5 കോടി രൂപ, 22 ആഡംബര വാച്ചുകൾ, ഒന്നരക്കിലോ ആഭരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു

    CBI,Harcharan Singh Bhullar,Bribe,Seizure,Luxury items,കൈക്കൂലി, ഡി.ഐ.ജി, പഞ്ചാബ്. അറസ്റ്റ്
    ഹർചരൺസിങ് ഭുള്ളർ 

    പഞ്ചാബ്: പഞ്ചാബ് പൊലീസിലെ റോപ്പർ റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി ഹർചരൺ സിങ് ഭുള്ളറിനെതിരെ അഴിമതിക്കേസിലും സുപ്രധാന നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൈക്കൂലി പരാതിയെ തുടർന്ന് സി.ബി.ഐ ഭുള്ളറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിമാസം അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സി.ബി.ഐ സംഘം ഡി.ഐ.ജി ഭുള്ളറെയും ഓഫിസും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

    അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ സി.ബി.ഐ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശേഷം, ചണ്ഡീഗഡിലും റോപ്പറിലുമുള്ള ഭുള്ളറുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സി.ബി.ഐ റെയ്ഡ് നടത്തി. അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കാത്തിരുന്നത് വലിയൊരു ഞെട്ടലാണ്. അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ പണവും, ആഡംബര കാറുകളും (മെഴ്‌സിഡസ്, ഓഡി) 22 ആഡംബര വാച്ചുകളും, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മദ്യക്കുപ്പികളും, 1.5 കിലോ ആഭരണങ്ങളും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

    ഒക്ടോബർ 11 ന് സ്ക്രാപ്പ് ഡീലർ സി.ബി.ഐക്ക് നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കേസിൽ, കൈക്കൂലി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭട്ടയെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ വ്യാജമായി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭുള്ളർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്രാഞ്ചിലെ (എസിബി) സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സച്ചിൻ സിങ്സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി, ഭുള്ളറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകരമായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. സി.ബി.ഐ ഈ ഓപറേഷൻ വളരെ രഹസ്യമായാണ് നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഭുള്ളർ കൈക്കൂലിത്തുക സ്വീകരിച്ചയുടൻ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കുറ്റാരോപിതനായ ഡി.ഐ.ജിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന സി.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

    ആകാശ് ഭട്ട എന്ന സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഹർചരൺ സിങ് ഭുള്ളറുടെ കൈക്കൂലി വെളിപ്പെട്ടത്. പഞ്ചാബിലെ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് മെഹൽ സിങ് ഭുള്ളറുടെ മകൻ ഭുള്ളർ, ഭട്ടയിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടാൻ 'കിർഷനു' എന്ന ഇടനിലക്കാരനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും, സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറുടെ ബിസിനസിനെതിരെ കൂടുതൽ പൊലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള കൈക്കൂലിയായ "സേവാ-പാനി" ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

    പഞ്ചാബ് പൊലീസിലെ സീനിയർ പൊലീസ് ഓഫിസറായ ഹർചരൺ സിങ് ഭുള്ളർ, സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസറിൽ (എസ്.പി.എസ്) നിന്ന് ഐ.പി.എസായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടി. പട്യാല റേഞ്ചിലും ഐ.ജിയായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ്, രൂപ്‌നഗർ റേഞ്ചിലെ ഡി.ഐ.ജിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോപ്പറിൽ പഞ്ചാബ് സർക്കാറിന്റെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോഴാണ് ഹർചരൺ സിങ് ഭുള്ളർ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. പഞ്ചാബിലെ പ്രമുഖ അകാലിദൾ നേതാവായ വിക്രം സിങ് മജീതിയയുടെ കേസിൽ എസ്‌.ഐ.ടിയുടെ തലവനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 2007 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ് (ഐപിഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹർചരൺ സിങ് ഭുള്ളർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് റോപ്പർ റേഞ്ചിലെ ഡി.ഐ.ജിയായി ചുമതലയേറ്റത്.




    News Summary - CBI arrests Punjab DIG Harcharan Singh Bhullar while accepting bribe; luxury cars, Rs 5 crore, 22 luxury watches, 1.5 kg of jewellery seized
