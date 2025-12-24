Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Dec 2025 8:50 AM IST
    date_range 24 Dec 2025 8:50 AM IST

    ക്രിസ്‍മസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഭീഷണിയിൽ അമിത് ഷായോട് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.ബി.സി.ഐ

    CBCI
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഡ​ൽ​ഹി​യ​ു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ക്രി​സ്‍മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ. ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പു​റ​മെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്രി​സ്‍മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​ബ​ൽ​പൂ​ർ, ഛത്തി​സ്‍ഗ​ഢ്, ഒ​ഡി​ഷ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റു ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ വ്യാ​പ​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ച കാ​ത​ലി​ക് ബി​ഷ​പ്സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (സി.​ബി.​സി.​ഐ) വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​മി​ത് ഷാ ​ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യോ​ട് സി.​ബി.​സി.​ഐ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​മെ​മ്പാ​ടും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തോ​ടെ​യും ക്രി​സ്‍മ​സ് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - CBCI seeks protection from Amit Shah amid threat to Christmas celebrations
