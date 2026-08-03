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    India
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 6:00 AM IST

    കാവേരി നദീജല തർക്കം; ബന്ദ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ശിവകുമാർ

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    തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോര്
    കാവേരി നദീജല തർക്കം; ബന്ദ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ശിവകുമാർ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു/​ചെ​ന്നൈ: കാ​വേ​രി ന​ദീ​ജ​ല ത​ർ​ക്കം വീ​ണ്ടും ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യും ത​മി​ഴ്നാ​ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ​ന്ദ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ന്ത്രി സി.​ടി.​ആ​ർ. നി​ർ​മ​ൽ​കു​മാ​ർ കാ​വേ​രി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി.

    ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​തി​ദി​നം 3,500 ക്യൂ​സെ​ക് വെ​ള്ളം വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​വേ​രി ജ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് കാ​വേ​രി ജ​ല നി​ർ​വ​ഹ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ശ​രി​വെ​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ക​ന്ന​ട സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ​ന്ദി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച ശി​വ​കു​മാ​ർ, സ​മീ​പ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ഴ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ബ​ന്ദി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടി​വെ​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കാ​വേ​രി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു ആ​ശ​ങ്ക​യും വേ​ണ്ടെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ൽ​കു​മാ​ർ, കാ​വേ​രി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​എം.​കെ, എ.​ഐ.​എ.​ഡി.​എം.​കെ, പ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി, വി.​സി.​കെ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ.​എ.​ഡി.​എം.​കെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ​യും ഡി.​എം.​കെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ​യും സ​മീ​പി​ച്ച​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രേ നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഐ​ക്യം ഇ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം.ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വ് എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​നും ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ത​മ്മി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ടി.​വി.​കെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നും അദ്ദേഹം ആ​രോ​പ​ിച്ചു.

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    TAGS:Tamil NaduCauvery water disputeDK Sivakumar
    News Summary - Cauvery water dispute; Shivakumar demands withdrawal of bandh
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