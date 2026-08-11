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    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 7:01 AM IST

    കാവേരി നദി ജലത്തർക്കം; ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്-​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    കാവേരി നദി ജലത്തർക്കം; ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്-​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്-​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ല്‍ വ​ട്ട​ൽ നാ​ഗ​രാ​ജി​ന്‍റെ​യും ക​ന്ന​ഡ ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി​കെ​യി​ലെ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ദേ​വ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​വേ​രി ന​ദി​ക്ക് കു​റു​കെ മേ​ക്ക​ദ​ട്ടി​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് നി​ർ​മ്മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് ക​ര്‍ണാ​ട​ക വെ​ള്ളം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സി.​ഡ​ബ്ല്യു ആ​ര്‍.​സി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തെ എ​തി​ര്‍ത്തും ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ അ​ത്തി​ബെ​ലെ ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റി​ൽ ക​ന്ന​ഡ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തി. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ്തം​ഭി​ച്ചു.

    ക​ന്ന​ഡ ച​ല​ന​ലി വ​ട്ട​ൽ പ​ക്ഷ​യി​ലെ വ​ട്ട​ൽ നാ​ഗ​രാ​ജി​ന്‍റെ​യും ക​ന്ന​ഡ ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി​കെ​യി​ലെ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ദേ​വ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.20 ഓ​ടെ ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ 60 ല​ധി​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​നെ​തി​രെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്തു. കാ​വേ​രി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണ്. മേ​ക്കേ​ദ​ട്ടു അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ട​ൻ നി​ർ​മ്മി​ക്ക​ണം എ​ന്നീ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. ഹൊ​സൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്റ്റേ​റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ബ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ​സു​ക​ളെ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം കു​ടു​ങ്ങി. ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 1.30 ഓ​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13 ന് ​രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു വ​രെ ബ​ന്ദ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ട്ട​ൽ നാ​ഗ​രാ​ജ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ന്ന​ഡ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ണ്ണം 3,000 ക​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ന്ദ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​ര​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്നും റ​ദ്ദാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും നാ​ഗ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ട​ക​ള്‍, ബി‌.​എം‌.​ടി‌.​സി ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കും. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ, ടാ​ക്സി​ക​ൾ, ആ​പ്പ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ക്യാ​ബ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ൽ വി​ത​ര​ണം, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ദി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

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    TAGS:Cauvery riverwater disputeProtestsstate boarderLatest News
    News Summary - കാവേരി നദി ജലത്തർക്കം; ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്-​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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