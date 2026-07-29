കാവേരി വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് കർണ്ണാടക തർക്കം രൂക്ഷം; ജലം തുറന്നുവിടാൻ നിയന്ത്രണ സമിതിയുടെ ഉത്തരവ്text_fields
ചെന്നൈ: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് ദിവസേന 3,500 ക്യുസെക്സ് വീതം വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കർണാടകക്ക് നിർദ്ദേശം. മൊത്തം 4 ടി.എം.സി ജലം വിട്ടുനൽകാനാണ് സമിതിയുടെ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ ഡാമുകളിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്നും നിലവിലുള്ള സംഭരണം കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും തികയില്ലെന്നും കർണാടക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും സമിതി ഈ വാദം അംഗീകരിച്ചില്ല.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന നിയന്ത്രണ സമിതിയുടെ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കടുത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ ഏകദേശം 35% കുറവാണ് കർണാടകയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാവേരിയുടെ പ്രധാന പ്രഭവകേന്ദ്രമായ കുടകിൽ മാത്രം 45%-ത്തോളം മഴയുടെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ കർണാടകയിലെ നാല് പ്രധാന കാവേരി നദീതട അണക്കെട്ടുകളിലായി ആകെ 62.31 ടി.എം.സി വെള്ളം മാത്രമാണ് സംഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (ആകെ ശേഷിയുടെ 54%). കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് 110.29 ടി.എം.സി വെള്ളമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്. പ്രശസ്തമായ കൃഷ്ണരാജസാഗർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് സംഭരണശേഷിയുടെ 34 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്തു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അണക്കെട്ടുകളിലെ വെള്ളം ബംഗളൂരു അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കർണാടക ജലവിഭവ വകുപ്പ് സമിതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജലസേചനത്തിന് വെള്ളം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന കർണാടകയുടെ വാദത്തിന് എതിരായാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമോന്നത ബോഡിയായ കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയമവിദഗ്ദ്ധരും പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം തുടർനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാമലിംഗറെഡ്ഡി അറിയിച്ചു.
സമിതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യം സമിതിക്ക് മുന്നിൽ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ. അശോക ആരോപിച്ചു. ഉടനടി അപ്പീൽ നൽകി കന്നഡിഗരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തമിഴ്നാടാകട്ടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 2018-ലെ വിധിന്യായപ്രകാരം തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ വെള്ളം പൂർണമായും ലഭിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ തർക്കം വീണ്ടും കനക്കുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകാനാണ് സാധ്യത.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register