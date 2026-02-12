Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:14 PM IST

    കൂട്ട​ കോപ്പിയടി പിടിച്ച് ഡ്രോൺ കാമറ; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 17 അധ്യാപകർക്കെതിരെ കേസ്

    കൂട്ട​ കോപ്പിയടി പിടിച്ച് ഡ്രോൺ കാമറ; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 17 അധ്യാപകർക്കെതിരെ കേസ്
    ബീ​ഡ് (മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര): മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ബീ​ഡ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ സെ​ന്റ​റി​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ട്ട​ കോ​പ്പി​യ​ടി ഡ്രോ​ൺ കാ​മ​റ വ​ഴി പി​ടി​കൂ​ടി. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബീ​ഡ് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചൗ​സാ​ല പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 17 അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ 12ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ചൗ​സാ​ല പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ട കോ​പ്പി​യ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്.

    സ​മീ​പ ജി​ല്ല​യാ​യ ഛത്ര​പ​തി സം​ബാ​ജി​ന​ഗ​റി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും കൂ​ട്ട​ കോ​പ്പി​യ​ടി ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 23 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ബീ​ഡ് ക​ല​ക്ട​ർ വി​വേ​ക് ജാ​ൺ​സ​ന്റെ ഡ്രോ​ൺ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കോ​പ്പി​യ​ടി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ര​സ്യ​മാ​യി കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളു​ക​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    TAGS:Maharashtra
