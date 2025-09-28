Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിജയ്‌ക്കെതിരെ ഉടൻ...
    India
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:50 AM IST

    വിജയ്‌ക്കെതിരെ ഉടൻ കേസെടുക്കും; റാലിയുടെ മുഖ്യസംഘാടകനെതിരെ കേസെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    വിജയ്‌ക്കെതിരെ ഉടൻ കേസെടുക്കും; റാലിയുടെ മുഖ്യസംഘാടകനെതിരെ കേസെടുത്തു
    cancel
    Listen to this Article

    കരൂർ: ന​ട​നും ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) നേതാവുമായ വിജയ് നയിച്ച റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കുമുണ്ടായുള്ള ദുരന്തത്തിൽ കേസെടുത്തു. റാലിയുടെ മുഖ്യസംഘാടകനായ ടി.വി.കെയുടെ കരൂര്‍ വെസ്റ്റ് ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ് വി.പി മതിയഴകനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. നാല് വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. വിജയ്‌ക്കെതിരെയും ഉടൻ കേസെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകില്ല. റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റിസ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സംഭവത്തിൽ ജു​ഡീഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടിട്ടുണ്ട്.

    ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ കൊലപാതക ശ്രമം (109), കൊലപാതകമായി കണക്കാക്കാത്ത കുറ്റകരമായ നരഹത്യ (110), മനുഷ്യജീവനോ അവരുടെ സുരക്ഷയോ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി(125 ബി) അധികൃതര്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരവുകള്‍ പാലിക്കാതിരിക്കല്‍ (223) എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ടി.വി.കെയുടെ കരൂര്‍ വെസ്റ്റ് ജില്ല പ്രസിഡന്‍റിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    ക​രൂ​രി​ലെ വേ​ലു​സ്വാ​മി​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന വ​മ്പ​ൻ റാ​ലി​ക്കി​ടെ​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30നാണ് ദുരന്തമുണ്ടായ​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി​യാ​ണ് താ​രം എ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറി വി​ജ​യ് സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോഴാണ് സംഭവം. ചൂടും തിരക്കും കാരണം പ​ല​രും കു​ഴ​ഞ്ഞ് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും എട്ട് കു​ട്ടി​ക​ളും 16 സ്ത്രീ​ക​ളുമടക്കം 39 പേ​ർ​ക്കാണ് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. 52 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ പത്തുപേരുടെ നില അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    വിവരമറിഞ്ഞതോടെ ഉ​ട​ൻ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ ര​ണ്ട് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ക​രൂ​രി​ലേക്ക് തിരിച്ച സ്റ്റാ​ലി​ൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്ഥലത്തെത്തി. തി​രു​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്നും സേ​ല​ത്തു​നി​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് വി​ജ​യ് ഈ ​മാ​സം സം​സ്ഥാ​ന പ​ര്യ​ട​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ര്യ​ട​നം ശ​നി​യാ​ഴ്ച നാ​മ​ക്ക​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ർ​ശ​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് റാ​ലി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തി​രു​ച്ചി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന റാ​ലി​​ക്കി​ടെ പൊ​തു​സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​ക്ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Actor VijayTVKVijay Rally StampedeKarur Stampede
    News Summary - Case to be filed against Vijay soon
    Similar News
    Next Story
    X