പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് മുസ്ലിം യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസ്; നാല് വർഷത്തിനു ശേഷം 14 പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി

പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് മുസ്ലിം യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസ്; നാല് വർഷത്തിനു ശേഷം 14 പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതിtext_fields
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് സംഘം ചേർന്ന് മുസ്ലിം യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസിൽ 14 പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതി സ്വദേശിയായ 50കാരൻ നസീർ അഹമ്മദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് നടപടി. 2022 ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
നന്ദേർവാഡ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളുമായി ട്രക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന നസീറും സുഹൃത്തുക്കളും സഞ്ചരിച്ച ട്രക്ക് ഗോരക്ഷാ ഗുണ്ടകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ഇരുമ്പു വടികളുമായെത്തിയ ഇവർ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ വലിച്ചിറക്കി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ക്രൂരമായി പരിക്കേറ്റ നസീർ അഹമ്മദ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
രാജ്യത്തുടനീളം വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായി. പശു സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ നാല് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രതികളുടെ കുടുംബം കോടതിക്ക് പുറത്ത് പൊലീസിനു നേരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register