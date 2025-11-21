Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനിയമവിരുദ്ധ...
    India
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 6:40 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 6:40 PM IST

    നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർക്കെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർക്കെതിരെ കേസ്
    cancel
    Listen to this Article

    ജയ്പൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ നടപ്പിലാക്കിയ രാജസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർക്കെതിരെ മതപരിവർത്തന കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി റി​പ്പോർട്ട്.

    വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും ബജ്രംഗ്ദൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഡൽഹി നിവാസിയായ ചാണ്ടി വർഗീസിനെയും കോട്ട നിവാസിയായ അരുൺ ജോണിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി കോട്ടയിലെ ബോർഖേഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ ദേവേഷ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.

    നവംബർ 4നും 6നും ഇടയിൽ കനാൽ റോഡിലെ ബീർഷെബ പള്ളിയിലേക്ക് ആത്മീയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മറവിൽ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മതം മാറ്റിയതായി രണ്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചുവെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിഡിയോകളും മറ്റ് വസ്തുതകളും അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നും പരിപാടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തുവെന്നുമാണ് പൊലീസിന്റെ വാദം.

    മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് ബി.എൻ.എസിന്റെ സെക്ഷൻ 299 പ്രകാരവും 2025 ലെ രാജസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3, 5 പ്രകാരവും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2025 ഒക്ടോബർ 29ന് പുതിയ നിയമം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് മതപരിവർത്തനം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമായി കണ്ട് കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RajasthanChristian missionariesanti conversion law
    News Summary - Case filed against two Christian missionaries in Rajasthan for allegedly committing illegal conversions
    Similar News
    Next Story
    X