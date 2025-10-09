Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ...
    India
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:55 PM IST

    ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Chief Justice BR Gavai
    cancel
    camera_alt

    ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായ്

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: സ​നാ​ത​ന ധ​ര്‍മ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷൂ ഏറ് നേരിട്ട സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​ക്ക് നേ​രെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

    അതേസമയം, ജസ്റ്റിസ് ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് കിഷോറിന്റെ പേരിൽ ബംഗളൂരുവിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു അഭിഭാഷകന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ്. സംഭവം നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലായതിനാൽ ന്യൂഡൽഹി പൊലീസിന് കൈമാറുമെന്ന് വിധാൻസൗധ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    അതിനിടെ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ ഗവായിക്കെതിരെ ഷൂ എറിയാൻ ശ്രമിച്ച അഭിഭാഷകന്റെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ പ്രാക്ടീസ് വിലക്കി. സുപ്രീംകോടതി ബാർ അസോസിയേഷന്റേതാണ് തീരുമാനം. അടിയന്തരമായി അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് കിഷോറിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് റദ്ദാക്കുകയാണെന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ, അഭിഭാഷകനെ ബാർ കൗൺസിൽ സസ്​പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

    മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ഖ​ജു​രാ​ഹോ​യി​ലെ ക്ഷേ​​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ഷ്ണു വി​ഗ്ര​ഹം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മു​മ്പ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് 'അ​ത് ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പോ​യി പ​റ​യൂ' എ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെട്ടതാണ് പ്രകോപനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രതി രാകേഷ് കിഷോർ തനിക്ക് ഖേദമില്ലെന്നും പ്രത്യാഘാതം നേരിടുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

    ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദലിതനാണെന്ന വസ്തുത മുതലെടുക്കുന്നുവെന്നും ഹിന്ദു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്ന ജസ്റ്റിസ് ഗവായി ദലിതനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാകേഷ് കിഷോർ പറഞ്ഞു. ഈ വാദങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അധിക്ഷേപങ്ങളും. അതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ഗവായിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബാർ അസോസിയേഷനുകൾ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:supreme court chief justiceJustices BR Gavaicaste insultsLatest News
    News Summary - Case filed against those who made casteist insults against the Supreme Court Chief Justice
    Similar News
    Next Story
    X