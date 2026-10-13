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    ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ച സിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ്

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    ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ച സിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോട്ട കെട്ടിയടച്ച ജന്തർ മന്തറിൽ കടന്ന സംഭവത്തിൽ സിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. സൗ​ര​വ് ദാ​സ്, അ​ശു​തോ​ഷ് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇരുവരെയും രാത്രി ഏറെ വൈകിയും വിട്ടയച്ചിട്ടില്ല.അ​ശു​തോ​ഷ് റ​ങ്ക, സൗ​ര​വ് ദാ​സ്, അ​ജി​ങ്ക്യ ഷി​ൻ​ഡെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​താ​നും പേ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ന്റെ പി​റ​കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ജെ.​ഡി.​യു ഓ​ഫി​സ് വ​ള​പ്പി​ൽ ക​യ​റി ഗേ​റ്റ് ചാ​ടി​ക്ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ം വി​ളി​ച്ചു. ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് നീ​ക്കി.പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ടാ​ഗ് ചെ​യ്ത് ‘ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​മാ​യി കോ​ക്രോ​ച്ചു​ക​ൾ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വെ​ന്ന്’ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ദി​പ്കെ കു​റി​ച്ചു.

    ‘ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ കോ​ട്ട ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ രാ​ജി ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ ന​ട​ക്കും. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ചെ​യ്തോ​ളൂ’ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത വി​ഡി​യോ​യി​ൽ അ​ശു​തോ​ഷ് റ​ങ്ക പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നി​ടെ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. സ​ൻ​സ​ദ് മാ​ർ​ഗ് വ​ഴി ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് നൂ​റോ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഓ​ടി​യെ​ത്തി. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ, കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ന്നു. രാ​ജീ​വ് ഗേ​റ്റ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഏ​ഴാം ന​മ്പ​ർ ഗേ​റ്റി​ന് പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്നും പൊ​ടു​ന്ന​നെ​യാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി​നോ​ദ് ജാ​ഖ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. ത​ട​യാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി.

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    News Summary - Case Filed Against CJP Leaders For Entering Jantar Mantar
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