Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ...
    India
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:05 PM IST

    പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ വളർത്തുനായയോട് ഉപമിച്ച കർണാടകയിലെ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എക്കെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ വളർത്തുനായയോട് ഉപമിച്ച കർണാടകയിലെ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എക്കെതിരെ കേസ്
    cancel
    camera_alt

    ബി.പി ഹരീഷ് എം.എൽ.എ

    ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ വളർത്തുനായയോട് ഉപമിച്ച കർണാടകയിലെ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഹരിഹർ എം.എൽ.എ ആയ ബി. പി ഹരീഷ് ആണ് കർണാടകയിലെ പൊലീസ് സുപ്രണ്ടായ ഉമ പ്രശാന്തിനെതിരെ മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയത്.

    ദാവൻഗരെ കെ.ടി.ജെ നഗർ പൊലീസ് ആണ് എം.എൽ.എക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത സെക്ഷൻ 79, 132 പ്രകാരം എസ്.പി യുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കേസെടുത്തത്. ചെവ്വാഴ്ച ഒരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എസ്.പിയെ ഇയാൾ വളർത്തുനായയോട് ഉപമിച്ചത്.

    ‘പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനു വന്നപ്പോൾ എസ്.പി അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ ഷമനൂർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ എത്തിയപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വളർത്തുനായയെ പോലെയാണ് വിധേയത്വം കാണിച്ചത്. അവർ നായെപ്പോലെ അവിടെ കാത്തുനിന്നു.അവർ എത്താൻ താമസിച്ചാൽ വീട്ടിലെ വളർത്തുനായയെ പോലെ അവിടെ അവർ ക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കും’- എം.എൽ.എ യുടെ പദപ്രയോഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bjp mlaPoliceKarnatakakaBengaluru
    News Summary - Case filed against BJP MLA in Karnataka for comparing Superintendent of Police to pet dog
    Similar News
    Next Story
    X