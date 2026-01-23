Begin typing your search above and press return to search.
    ‘മുംബ്രയാകെ പച്ചയാക്കണം’ -​മജ്​​ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്​​ലി​മീ​ൻ നേതാവിനെതിരെ കേസ്​

    'മുംബ്രയാകെ പച്ചയാക്കണം' -​മജ്​​ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്​​ലി​മീ​ൻ നേതാവിനെതിരെ കേസ്​
    മും​ബൈ: ‘വി​വാ​ദ’ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്​​ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്​​ലി​മീ​ൻ (മ​ജ്​​ലി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി) നി​യു​ക്​​ത വ​നി​ത കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സ്. താ​ണെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മും​ബ്ര 30ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ജ​യി​ച്ച 29 കാ​രി​യാ​യ സ​ഹ​ർ യൂ​നു​സ്​ ശൈ​ഖി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കേ​സ്.

    വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നി​ടെ, അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മും​ബ്ര​യി​ലാ​കെ പ​ച്ച നി​റ​മ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പു​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കി​രി​ത്​ സോ​മ​യ്യ, നി​ര​ഞ്ച​ൻ ദാ​വ്​​ഖ​രെ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ത​പ​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മ​ല്ല ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കൊ​ടി​യു​ടെ നി​റ​മാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കൊ​ടി​പാ​റി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ഹ​ർ ശൈ​ഖി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ പ്ര​ബ​ല​നാ​യ ജി​തേ​ന്ദ്ര ആ​വാ​ദി​ന്റെ വ​ലം​കൈ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഹ​റി​ന്റെ പി​താ​വ്​ യൂ​നു​സ്​ ശൈ​ഖ്. ആ​വാ​ദി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ സ​ഹ​റി​ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന്,​ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ്​ മ​ജ്ലി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. വൈ​റ​ൽ യൂ​ടൂ​ബ​ർ​കൂ​ടി​യാ​യ സ​ഹ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​ണ്. പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തെ രു​മാ​ന ശൈ​ഖി​നെ 5,000ലേ​റെ വോ​ട്ടി​നാ​ണ് സ​ഹ​ർ ശൈ​ഖ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

