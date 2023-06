മാധ്യമ പ്രവർത്തകക്കെതിരെ കേസ്​: വിഷയം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് യെച്ചൂരി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: എസ്​.എഫ്​.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയു​ടെ മാർക്​ ലിസ്റ്റ്​ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകക്കെതിരെ കേരള പൊലീസ്​ ​കേസ്​ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണം തേടിയപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറം​ യെച്ചൂരി. കേസ് സംബന്ധിച്ച്​​ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തിട്ടും വിഷയം അറിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു യെച്ചൂരിയുടെ മറുപടി.

കോവിഡ്​ ഡാറ്റ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ​യെച്ചൂരിയോട്​ കേരളത്തിലെ കേസ്​ സംബന്ധിച്ച്​ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണുണ്ടായത്​. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദ്യം ആവർത്തച്ച്​ പിറകെ ചെന്നെങ്കിലും മറുപടി നൽകാൻ യെച്ചൂരി തയാറായില്ല.

അതേസമയം, മാധ്യമപ്രവർത്തകക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണെന്നും എല്ലാ കാലത്തും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി.പി.എമ്മെന്നുമാണ് ഇന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ ഇ.പി. ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചത്.

Case against journalist: not aware of the matter says Yechury