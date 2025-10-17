Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗവർണർക്കെതിരായ കേസ്:...
    India
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:55 PM IST

    ഗവർണർക്കെതിരായ കേസ്: രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ് കാത്തിരിക്കാൻ തമിഴ്നാടിനോട് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Supreme Court
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീംകോടതി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ്​​പോ​ർ​ട്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന് മു​മ്പ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ പു​തി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ബി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് വാ​ക്കാ​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamil NaduSupreme Court
    News Summary - Case against Governor: Supreme Court asks Tamil Nadu to wait for President's reference
    Similar News
    Next Story
    X