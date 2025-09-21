Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:26 PM IST

    വ്യാജ വാർത്ത: എ.എൻ.ഐ എഡിറ്റർക്കെതിരെ കേസ്

    വ്യാജ വാർത്ത: എ.എൻ.ഐ എഡിറ്റർക്കെതിരെ കേസ്
    സ്മി​ത പ്ര​കാ​ശ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ എ.​എ​ൻ.​ഐ​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​ർ സ്മി​ത പ്ര​കാ​ശി​നെ​തി​രെ ല​ഖ്‌​നോ കോ​ട​തി കേ​സെ​ടു​ത്തു. മൊ​ഴി നൽകാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യ മു​ൻ ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​മി​താ​ഭ് ഠാ​ക്കൂ​റി​ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഠാ​ക്കൂ​റി​ന്റെ പ​രാ​തി​യും വാ​ദ​ങ്ങ​ളും കേട്ട് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് എ.​എ​ൻ.​ഐ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ഇല്ലെ​ന്നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​മി​താ​ഭ് ഠാ​ക്കൂ​ർ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്ലാ​തെ ക​മീ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ‘എ​ക്‌​സി’​ൽ എ.​എ​ൻ.​ഐ​യു​ടേ​താ​യി വ​ന്ന പോ​സ്റ്റു​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പോ അ​തി​ല്ലാ​തെ​യോ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന എ​ന്നവ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് വ​ന്ന പോ​സ്റ്റും ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും.

    TAGS:Fake News
    News Summary - UP court orders case against ANI editor Smita Prakash over alleged false news attributed to EC
